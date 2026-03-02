Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία ο Γιώργος Μανώλης

Στο θεματικό συνέδριο της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα «Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο MEC Παιανίας, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Γεώργιος Νικολάου.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που επιφέρει η κλιματική κρίση και τον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρόληψη, την ετοιμότητα και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, επιστήμονες και Δήμαρχοι από όλη τη χώρα, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, καινοτόμες εφαρμογές και σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν την Πολιτική Προστασία σε τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων σε πολλαπλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, τονίστηκε η ανάγκη για επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς η υποστελέχωση των υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη για ενίσχυση του εξοπλισμού, ιδίως με σύγχρονα οχήματα πολιτικής προστασίας, καθώς και για τη στήριξη και ενδυνάμωση των εθελοντικών ομάδων, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Ο Δήμος Τεμπών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας, συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών του.

Δήλωση Δημάρχου Τεμπών, κ. Γιώργου Μανώλη:

«Η κλιματική κρίση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί συντονισμένη δράση, γνώση και σύγχρονα εργαλεία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και καλείται να ανταποκριθεί σε ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες.

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ αναδείχθηκε ξεκάθαρα η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των Δήμων, όχι μόνο σε επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνολογίας, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και μέσα. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η ανάγκη για σύγχρονα οχήματα πολιτικής προστασίας και η ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων είναι ζητήματα που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.

Ως Δήμος Τεμπών, συνεχίζουμε με υπευθυνότητα να ενισχύουμε την Πολιτική Προστασία, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και συνεργασία, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του τόπου μας.»