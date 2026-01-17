Στο ΥΠΕΝ για το αγροτικό ρεύμα ο Χρήστος Καπετάνος

Συνάντηση εργασίας προ ημερών, με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δέσποινα Παληαρούτα, πραγματοποίησε ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος.

Οπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου “κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά ζητήματα που αφορούν το αγροτικό ρεύμα, τα οποία έθεσε ο Βουλευτής Λάρισας, μεταφέροντας τις αγωνίες και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου της Θεσσαλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κόστος ενέργειας και στην ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής.

-Έμφαση στην ανάγκη έκδοσης έως 2 λογαριασμών αγροτικού ρεύματος ετησίως συγκεντρωτικών

-Να εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΓΑΙΑ όλοι οι αγροτικοί λογαριασμοί και όχι να εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις π.χ από τον πατέρα στο τέκνο ή οι λογαριασμοί με οφειλές.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και ουσιαστικό κλίμα, με την κα Παληαρούτα να επιδεικνύει άμεση ανταπόκριση και γνώση των θεμάτων.

Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Καπετάνος ανέφερε:

«Το αγροτικό ρεύμα είναι καθοριστικό για τη βιωσιμότητα της παραγωγής μας. Ευχαριστώ θερμά τη Γενική Γραμματέα κα Δέσποινα Παληαρούτα για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία της στα αγροτικά ζητήματα ρεύματος που έθεσα».

Ο Βουλευτής Λάρισας τόνισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα θέματα και να συνεργάζεται με το Υπουργείο για ουσιαστικές λύσεις υπέρ των αγροτών και των κτηνοτρόφων.”