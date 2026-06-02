Στο 1ο Φεστιβάλ Ορχηστρών Νέων «Ιωνία» συμμετείχε το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας

Στη Νέα Ιωνία Βόλου βρέθηκε το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας, προσκεκλημένο από τον Φορέα Πολιτισμού «Ιωνία», συμμετέχοντας στο 1ο Φεστιβάλ Ορχηστρών Νέων «Ιωνία», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας Βόλου.

Το Ωδείο εκπροσώπησε επάξια το Κουαρτέτο Κόρνων με υπεύθυνη την καθηγήτρια κόρνου Σάντρα Αποστολοπούλου παρουσιάζοντας ένα καλλιτεχνικά άρτιο πρόγραμμα. Οι μουσικοί απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, συμβάλλοντας με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του φεστιβάλ, Νεκτάριος Δεμελής, ευχαρίστησε θερμά το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση, καθώς και τον Διευθυντή του Ωδείου, Γιάννη Γράμψα, για τη διαρκή στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Η συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Ορχηστρών Νέων «Ιωνία» αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική εμπειρία για τους σπουδαστές του Ωδείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα ευρύτερο κοινό, να ανταλλάξουν εμπειρίες με νέους μουσικούς και να εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη Λάρισα και το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας.

Το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του σε σημαντικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις, προσφέροντας στους μαθητές του πολύτιμες εμπειρίες έκφρασης, συνεργασίας και δημιουργίας μέσα από τη δύναμη της μουσικής.