Στο 1% των κορυφαίων του κόσμου ο Καθηγητής Ιατρικής του Παν. Θεσσαλίας Δημήτριος Μπόγδανος

Στο 1% των κορυφαίων του κόσμου ο κ. Δημήτριος Μπόγδανος, Καθηγητής Ιατρικής και νέος Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διεθνοποίησης και Συνεργασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός καθηγητής αναφέρει:

«20.000 λεύγες (αναφορές) κάτω (πάνω) από τη θάλασσα

Παρερμηνεύοντας το γνωστό αγαπημένο μυθιστόρημα των παιδικών μου χρόνων του Ιουλίου Βερν, αυτές τις ημέρες τελείως συμπτωματικά συνέπεσαν δυο «ορόσημα» που αφορούν στο επιστημονικά μας έργο (αν και αναφέρονται ονομαστικά στο πρόσωπό μου).

Και τα δυο μας γεμίζουν ικανοποίηση αλλά μου θυμίζουν 1. πόσο μεγάλωσα και 2. την ατομική και ομαδική προσπάθεια που έχει γίνει για 26 συναπτά έτη για να φτάσουμε μέχρι εδώ.

Η πρώτη αφορά στο ορόσημο των 20.000 αναφορών που αφορούν στην γονιμοποίηση των 678 εργασιών που δημοσιεύσαμε με πλήθος συνεργατών από την εποχή της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ, μέχρι σήμερα.

Η δεύτερη αφορά στην πρόσφατη ανακήρυξη από το AD Scientific Index, την λίστα αξιολόγησης επιστημόνων, ερευνητών και πανεπιστημίων, που μας βρίσκει στο 1 % (0,8% για την ακρίβεια) των κορυφαίων του κόσμου. Μια μεγάλη διάκριση που μας γεμίζει ευθύνη για το μέλλον, ικανοποίηση για το παρόν και αισιοδοξία για το έργο της ομάδας μας. Να είναι καλά τα παιδιά της ερευνητικής και κλινικής ομάδας, μεγάλα και μικρότερα που πασχίζουν καθημερινά μαζί μου. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και δεσμεύομαι για περισσότερες διακρίσεις στο άμεσο μέλλον!»