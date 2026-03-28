Στρατηγική συνεργασία της Συντεχνίας Αρτοποιών Λάρισας με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κλάδο της αρτοποιίας και την τοπική επιχειρηματικότητα, η Συντεχνία Αρτοποιών Λάρισας (ΣΑΝΛ) και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΙΕΘ) προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Η συμφωνία υπεγράφη στα γραφεία της Συντεχνίας Αρτοποιών Ν. Λάρισας από τον Πρόεδρο της ΣΑΝΛ, κ. Αλέξανδρο Γκούλιο, και τον Εκπρόσωπο του ΕΙΕΘ, κ. Θωμά Μπακούρα.

Στόχος της Συνεργασίας

Το Πρωτόκολλο αποτελεί μια συμφωνία-πλαίσιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των Λαρισαίων αρτοποιών στη διεθνή αγορά. Μέσα από τη συνέργεια αυτή, επιδιώκεται η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και η προώθηση της εξωστρέφειας, δίνοντας στα μέλη της Συντεχνίας τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις στην Ιταλία με προνομιακούς όρους.

Προνόμια για τα Μέλη

Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, τα οικονομικά ενήμερα μέλη της Συντεχνίας Αρτοποιών Λάρισας αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις: Πρόσβαση στα προνόμια που απολαμβάνουν τα μέλη του ΕΙΕΘ για εκθέσεις στην Ιταλία.

Υποστήριξη & Τεχνογνωσία: Έρευνες αγοράς και μεταφραστικές υπηρεσίες σε μειωμένες τιμές.

Προτεραιότητα σε Δράσεις: Σειρά προτεραιότητας σε εξειδικευμένα σεμινάρια, επιχειρηματικές αποστολές και εκδηλώσεις δικτύωσης.

Δηλώσεις

Ο Πρόεδρος της ΣΑΛ, κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, δήλωσε: «Η Συντεχνία μας, με ιστορία από το 1919, κοιτάζει σήμερα το μέλλον. Η συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο ανοίγει νέους δρόμους για τους αρτοποιούς της Λάρισας, προσφέροντάς τους τα εργαλεία να αναδείξουν τα προϊόντα τους σε μια από τις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης».

Από την πλευρά του, ο κ. Θωμάς Μπακούρας σημείωσε: «Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες. Με το παρόν Πρωτόκολλο, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε έμπρακτα τα μέλη της ΣΑΛ, παρέχοντας την απαραίτητη ενημέρωση και υποδομή για την επιτυχημένη παρουσία τους στην ιταλική αγορά».

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου έντονης κινητικότητας και εξωστρέφειας για τον κλάδο, με την πρώτη ενημέρωση για τις επικείμενες εκθέσεις στην Ιταλία να αναμένεται σύντομα.