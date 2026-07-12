Στρατόπεδο Αμπελώνα: Τιμήθηκε ο Άγιος Παΐσιος παρουσία αρχών και πλήθους κόσμου

Με κάθε επισημότητα, εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τη δέουσα θρησκευτική κατάνυξη τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος επί της εορτής του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον ομώνυμο Ιερό Ναό, ο οποίος βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου «Αντισυνταγματάρχη (ΠΒ) Γεωργίου Παπαβασιλοπούλου» στον Αμπελώνα.

Η προσέλευση των πιστών από κάθε γωνιά της Θεσσαλίας ήταν συγκλονιστική, καθώς ο συγκεκριμένος ναός αποτελεί μοναδικό σημείο λατρείας και αναφοράς για τον προσφιλή Άγιο στην κεντρική Ελλάδα. Οι Διοικητές και το προσωπικό των μονάδων, υπό τον συντονισμό της VI ΤΑΞΥΠ και με οικοδεσπότη το 485 Τάγμα Διαβιβάσεων –καθώς ο Άγιος Παΐσιος έχει καθιερωθεί ως ο προστάτης του Όπλου των Διαβιβάσεων– υποδέχθηκαν με υποδειγματική τάξη το χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Στην ακολουθία παρέστησαν ανώτατοι Αξιωματικοί και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Διοικητής του 485 ΤΔΒ Αντισυνταγματάρχης (ΔΒ-ΗΠ), ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Τυρνάβου, εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη που θέλουμε», καθώς και εκπρόσωπος του Προέδρου του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Λάρισας, στον οποίο είχε απευθυνθεί και η σχετική τιμητική πρόσκληση.

Κατά τη διάρκεια της Λιτάνευσης της Ιερής Εικόνας του Αγίου στους χώρους του στρατοπέδου, στρατιωτικό άγημα απέδωσε τις κεκανονισμένες τιμές, ενώ ατελείωτες ουρές πιστών περίμεναν υπομονετικά για να προσκυνήσουν τη χάρη Του και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του σύγχρονου Αγίου.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις κορυφώνονται το πρωί της Κυριακής, 12 Ιουλίου, καθώς από τις 07:30 έως τις 10:00 θα τελεστεί ο Όρθρος, η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η προβλεπόμενη Δοξολογία. Για ακόμη μία φορά αναμένεται κοσμοσυρροή στο στρατόπεδο του Αμπελώνα, το οποίο πλέον έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής ως ένας ξεχωριστός πνευματικός φάρος.







Πηγή: tirnavospress.gr