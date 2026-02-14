Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 28χρονο δάσκαλο στα Πλατανούλια – από καρδιακό πρόβλημα ο θάνατός του

Ο πατέρας του, η αδερφή του, λοιποί συγγενείς και πολλοί φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα του Σαββάτου στο νεκροταφείο των Πλατανουλίων τον 28χρονο δάσκαλο Θεόδωρο Ζαμπόγια που έχασε τη ζωή στο Ρέθυμνο όπου εργαζόταν.

Η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης έδωσε οριστικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου, βάζοντας τέλος στα ερωτήματα που είχαν προκύψει τις πρώτες ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του Star, η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε ότι ο νεαρός εκπαιδευτικός έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια σοβαρή πάθηση του καρδιακού μυός, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις εξελίσσεται «σιωπηλά», χωρίς έντονα προειδοποιητικά συμπτώματα.

Όπως προέκυψε από την εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, δεν εντοπίστηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ούτε ενδείξεις κακοποίησης, κατάχρησης ουσιών ή αλκοόλ. Παράλληλα, αποκλείστηκαν σενάρια εγκεφαλικού επεισοδίου ή ανευρύσματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας δεν γνώριζε ότι αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο καρδιολογικό πρόβλημα. Από το περιβάλλον του αναφέρεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε παραπονεθεί σε φίλους του για ήπιες ενοχλήσεις και μια γενικότερη αδιαθεσία, χωρίς όμως να θεωρήσει ότι επρόκειτο για κάτι ανησυχητικό και χωρίς να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Εκ των υστέρων, οι ενοχλήσεις αυτές φαίνεται πως ενδέχεται να συνδέονταν με την υποκείμενη καρδιακή πάθηση, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή η σοβαρότητά της.

