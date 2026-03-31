Συγκέντρωση διαμαρτυρίας φορέων της Λάρισας για τα Τέμπη στον χώρο του “Γαιόπολις”

Κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να δώσουν το παρών στην αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί, στον χώρο “Γαιόπολις” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (στο πρώην ΤΕΙ Λάρισας) με αφορμή τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας για τη δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, απευθύνουν φορείς της πόλης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα των φορέων (Εργατικό Κέντρο, Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, Εμπορικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, Σύνδεσμος Ιδιοκτήτων Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης, Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας, Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας και Φοιτητικών Συλλόγων), “τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Αυτό έδειξε η πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης: Οι εικόνες συνωστισμού, οι δικηγόροι χωρίς έδρανα, δεν ήταν ένα «οργανωτικό λάθος».

Αποκαλύπτεται ότι το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας, την ίδια ώρα που δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες «στοιβαγμένες», με αποκλεισμένους το κοινό και τους δημοσιογράφους αλλά και τους συνηγόρους των οικογενειών, αλλά ακόμη τους συγγενείς , τους τραυματίες που βρίσκονταν να κάθονται ακόμη και στο εδώλιο των κατηγορουμένων ή να παραμένουν όρθιοι.

Τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και καλούμε τον λαό της πόλης μας , τα σωματεία και όλους τους μαζικούς φορείς της περιοχής που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα, να βρεθούμε ξανά μαζί απαιτώντας την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν”.