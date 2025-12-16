Συγκέντρωση τροφίμων από τους αστυνομικούς της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

Για ακόμη μία χρονιά, αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας επέδειξαν τα κοινωνικά αντανακλαστικά τους, προβαίνοντας σε εθελοντική συγκέντρωση τροφίμων, με τη συνδρομή φίλων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει του εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στη Λάρισα, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Στυλιανός Μπιλιάλης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικό Διευθυντή Λοΐζο Παντικίδη, καθώς και από αντιπροσωπεία αστυνομικών, συναντήθηκαν με τον Πανοσιολογιότατο κ.κ. Βαρθολομαίο, ως εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.κ. Ιερώνυμο και προσέφεραν τα συγκεντρωθέντα είδη προς ενίσχυση των συσσιτίων «Ο Επιούσιος» της Ιεράς Μητρόπολης.

Από τη μεριά του, ο Πανοσιολογιότατος ευχαρίστησε εγκάρδια τους αστυνομικούς, τονίζοντας τη σπουδαιότητα τέτοιων ενεργειών.

Ανάλογες δράσεις με θετικό αντίκτυπο για το κοινωνικό σύνολο θα ακολουθήσουν και στο μέλλον.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας εύχεται Καλά Χριστούγεννα με υγεία και το 2026 να είναι ένα έτος ευημερίας και προόδου για όλους.