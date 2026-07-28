Συγκίνηση, παράδοση και σημαντικές ανακοινώσεις στο Αντάμωμα των Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών

Με τους στίχους της παράδοσης να δίνουν τον τόνο, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, το καθιερωμένο Αντάμωματων απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών, μια γιορτή αφιερωμένη στη μνήμη, την παράδοση και–πάνω απ’ όλα–στη νέα γενιά, που απέδειξε πως η πολιτιστική κληρονομιά της Σκαμνιάς παραμένει ζωντανή και συνεχίζεται.

Μέσα στο καταπράσινο τοπίο των πεύκων, σε υψόμετρο 1000 μέτρων, στον φιλόξενο χώρο του Ξενώνα Olympus Lodge, στους πρόποδες του Ολύμπου και με θέα την επιβλητική κορυφή «Εννέα Πύργοι», κάτω από την οποία βρισκόταν η Παλιά Σκαμνιά, ο Σύλλογος των Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών υποδέχθηκε και φέτος μέλη και φίλους στον γενέθλιο τόπο, σε μια ζεστή συνάντηση γεμάτη πρόσωπα, αναμνήσεις και συγκίνηση.

Το επίσημο άνοιγμα του ανταμώματος είχε έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα. Ο σεβαστός Σκαμνιώτης Γιάννης Γκουτζιαντάμης άφησε τη φλογέρα του να ακουστεί στον ορεινό τόπο, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Η φλογέρα, στα ορεινά χωριά, δεν αποτελούσε συνοδευτικό όργανο των τραγουδιών, αλλά την πιστή συντροφιά των βοσκών στις ατέλειωτες ώρες της μοναχικής ζωής στα βουνά.

Πρωταγωνίστρια, όμως, του φετινού ανταμώματος ήταν η νεολαία. Νέοι και νέες, απόγονοι Σκαμνιωτών αλλά και φίλοι του χωριού, πλημμύρισαν τον χώρο του χορού και χόρεψαν αδιάκοπα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αποδεικνύοντας ότι η παραδοσιακή μουσική δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά αποτελεί έναν ζωντανό φορέα ταυτότητας, ιστορίας και συλλογικής έκφρασης που ενώνει τις γενιές.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό της η πρόεδρος του Συλλόγου, Τούλα Μουγδή, σκοπός του ετήσιου Ανταμώματος είναι να διατηρεί ζωντανό τον δεσμό των αποδήμων με τον τόπο καταγωγής τους και να αναδεικνύει την ιστορία, την παράδοση και τη μοναδική φυσική ομορφιά της ορεινής Σκαμνιάς. Παράλληλα, καλωσόρισε με ιδιαίτερη συγκίνηση τους Σκαμνιώτες που ταξίδεψαν από τη Γερμανία αλλά και από τη μακρινή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών για να βρεθούν και φέτος στην αγκαλιά του χωριού τους.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε η παρέμβαση του Δημάρχου Ελασσόνας, Νίκου Γάτσα, ο οποίος ανακοίνωσε την αποδοχή μίας από τις σημαντικότερες προτάσεις του Συλλόγου στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Θεσσαλικού Ολύμπου.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι εντάχθηκε στην ΟΧΕ το έργο ανάπλασης του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας στην Παλιά Σκαμνιά, προϋπολογισμού που υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Στο ναό της Αγίας Τριάδας θα γίνει μια σπουδαία ανάπλαση. Είναι ένα έργο που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Θα το ανακοινώσει επίσημα και ο Περιφερειάρχης τις επόμενες εβδομάδες, όταν παρουσιαστεί συνολικά το πρόγραμμα για τα χωριά του Ολύμπου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση, γιατί συμβάλλει τόσο στην επισκεψιμότητα, όσο και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Και αυτό είναι κάτι που υπηρετεί με συνέπεια ο Σύλλογος».

Για τη Σκαμνιά, έναν τόπο που βίωσε τον ξεριζωμό του 1943 και, αργότερα, την ερήμωση εξαιτίας των δυσκολιών της ορεινής ζωής, με τους κατοίκους της να διασκορπίζονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική δικαίωση και μια ουσιαστική επένδυση στη διατήρηση της ιστορικής της ταυτότητας.

Για τον Σύλλογο, το Αντάμωμα είναι μια γιορτή μνήμης, επιστροφής και συναισθημάτων.Είναι μια βραδιά όπου η συγκίνηση συναντά τη χαρά, η νοσταλγία μετατρέπεται σε δύναμη για το μέλλον και η κοινή καταγωγή γίνεται ένας άρρηκτος δεσμός που ενώνει ανθρώπους και γενιές, όσο μακριά κι αν τους έχει οδηγήσει η ζωή.

Και φέτος, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Το μουσικό πρόγραμμα,με αυθεντικά παραδοσιακά ακούσματα,πλαισίωσαν ο Ζήσης Γαλούσης στο τραγούδι, ο Κωνσταντίνος Καραπόκης στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μωυσής στο βιολί, ο Παναγιώτης Παναγούλης στο λαούτο και ο Νίκος Κελεσίδης στα κρουστά.

Η εκδήλωση του Ανταμώματος πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με την υποστήριξη του Δήμου Ελασσόνας. Την τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ των άλλων ο Δασάρχης Ελασσόνας Χρήστος Αναστόπουλος και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τυρνάβου Γιάννης Αλεξανδρής.