Συγκινητική η συναυλία της Φιλαρμονικής Δήμου Τεμπών αφιερωμένη στον Θανάση Παπακωνσταντίνου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσική εκδήλωση της Φιλαρμονικής του Δήμου Τεμπών, αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη Θανάση Παπακωνσταντίνου, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κωνσταντίνεια», που διοργανώνονται προς τιμήν των πολιούχων του Συκουρίου, Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η φετινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Φιλαρμονική του Δήμου Τεμπών συμπληρώνει 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία της Φιλαρμονικής, η οποία ιδρύθηκε επί δημαρχίας του κ. Νίκου Γερογιάννη, με καθοριστική συμβολή και στήριξη της κας Μαρίτσας Γκανιάρη – Τσιουμάρη, που συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση και λειτουργία αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Συκουρίου, η οποία ήταν κατάμεστη από κόσμο. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αγαπημένα τραγούδια του Θανάση Παπακωνσταντίνου, μέσα από μια εξαιρετική μουσική παρουσίαση που συγκίνησε και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Ιερέας του χωριού π. Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Λίταινας, ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, η επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Μαρία Κωστή, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μιχάλης Γουντής, ο τέως Πρόεδρος Συκουρίου κ. Κώστας Τρικαλιώτης, πρόεδροι συλλόγων και φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή βραδιά της Φιλαρμονικής του Δήμου Τεμπών, αφιερωμένη σε έναν σπουδαίο δημιουργό της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τον Θανάσης Παπακωνσταντίνου, που με το έργο και τους στίχους του έχει αφήσει το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Η σημερινή εκδήλωση έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μας θυμίζει τη διαδρομή της Φιλαρμονικής μας, η οποία ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του τέως Δημάρχου κ. Γερογιάννη, με καθοριστική συμβολή της κας Μαρίτσας Γκανιάρη – Τσιουμάρη. Από τότε μέχρι σήμερα, η Φιλαρμονική αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για τον τόπο μας, εκπαιδεύοντας νέους ανθρώπους και δίνοντας μουσική ταυτότητα στις εκδηλώσεις του Δήμου μας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου στον μαέστρο της Φιλαρμονικής κ. Κώστα Ζωϊτό, στους μουσικούς της μουσικής μας σχολής, καθώς και στα μέλη της Φιλαρμονικής, για τη σπουδαία δουλειά, την αφοσίωση και την αγάπη τους για τη μουσική και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και σε όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τον πολιτισμό και τις δράσεις του Δήμου μας.»