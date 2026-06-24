Συγκινητική συνάντηση αποφοίτων στο πρώην Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Λάρισας

Μια ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση γεμάτη αναμνήσεις πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου στους χώρους του πρώην Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Λάρισας, όπου επί σειρά ετών έζησαν, εκπαιδεύτηκαν και μεγάλωσαν εκατοντάδες μαθήτριες.

Η Διεύθυνση Παιδείας της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της πρώην διευθύντριας του ιδρύματος κυρίας Μίτσας Βαρβή, δίνοντας τη δυνατότητα στις παλαιές μαθήτριες να επισκεφθούν ξανά τον χώρο που σημάδεψε καθοριστικά τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια.

Περίπου 25 πρώην μαθήτριες συμμετείχαν στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης συγκίνησης και χαράς. Οι παρευρισκόμενες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του ιδρύματος, να ανακαλέσουν μνήμες από τα χρόνια της φιλοξενίας τους και να μοιραστούν κοινές εμπειρίες, στιγμές και βιώματα που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της πορείας τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε ο σημαντικός κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος που διαδραμάτισε το Κέντρο στη ζωή των παιδιών που φιλοξένησε, προσφέροντάς τους εφόδια, γνώσεις, ασφάλεια και στήριξη για το μέλλον τους.

Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει πρωτοβουλίες που διατηρούν ζωντανή τη συλλογική μνήμη και ενισχύουν τους δεσμούς των ανθρώπων με τους χώρους και τις κοινότητες που σημάδεψαν τη ζωή τους. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χρήστος Αγορίτσας και η Διευθύντρια Παιδείας κ. Σταυρούλα Μπαξεβάνου.