Συγκινητική Συνάντηση των Αποφοίτων του Λυκείου Συκουρίου, 50 χρόνια μετά

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό και ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επετειακή συνάντηση των αποφοίτων της τάξης του 1976 του Λυκείου Συκουρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την αποφοίτησή τους.

Οι παλιοί συμμαθητές αντάμωσαν ξανά ύστερα από μισό αιώνα, αναβιώνοντας μνήμες από τα μαθητικά τους χρόνια, θυμούμενοι στιγμές που σημάδεψαν τη νεότητά τους και ανανεώνοντας δεσμούς φιλίας που άντεξαν στον χρόνο.

Ιδιαίτερη τιμή για όλους αποτέλεσε η παρουσία των αγαπημένων καθηγητών τους, του κ. Θωμά Τσέτσιλα, του κ. Ανδρέα Τσεργά και της κας Μαρίας Γεωργίου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της πορείας των μαθητών τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο λόγος δόθηκε στους παρευρισκόμενους καθηγητές, οι οποίοι μοιράστηκαν αναμνήσεις από εκείνη την εποχή και εξέφρασαν τη χαρά τους για την επανένωση των μαθητών τους μετά από πενήντα χρόνια.

Παράλληλα, τον λόγο έλαβαν αρκετοί από τους αποφοίτους της τάξης του 1976, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε περιστατικά από τη σχολική τους ζωή, θυμήθηκαν αγαπημένες στιγμές και πρόσωπα, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές συγκίνησης και νοσταλγίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, ο οποίος είναι επίσης απόφοιτος της τάξης του 1976 του Λυκείου Συκουρίου. Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στους παρόντες καθηγητές του, επισημαίνοντας ότι, πέρα από τη σχέση δασκάλου και μαθητή που τους συνέδεε στα σχολικά χρόνια, είχε και συνεχίζει να έχει μαζί τους μια άριστη συνεργασία μέσα από τον θεσμικό του ρόλο ως Δήμαρχος Τεμπών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ξεχωριστή τη συνάντηση αυτή.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σήμερα δεν συναντάμε μόνο τους συμμαθητές μας, αλλά και τους ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των αξιών μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκονται κοντά μας οι καθηγητές μας, με τους οποίους, πέρα από τις όμορφες μαθητικές αναμνήσεις, έχω την ευκαιρία να συνεργάζομαι μέχρι και σήμερα μέσα από τα καθήκοντά μου ως Δήμαρχος. Πενήντα χρόνια μετά, παραμένουμε μια μεγάλη οικογένεια, ενωμένη από κοινές εμπειρίες, μνήμες και βαθιά εκτίμηση ο ένας προς τον άλλον.»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους συμμαθητές και καθηγητές που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, με όλους τους παρευρισκόμενους να αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη τους.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η κοπή της επετειακής τούρτας για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την αποφοίτηση της τάξης του 1976. Η τούρτα ήταν ευγενική προσφορά του συμμαθητή κ. Γιάννη Τζιατζιάφη, ο οποίος πρόσφατα είχε τη χαρά να γίνει παππούς και θέλησε να μοιραστεί αυτή τη σημαντική προσωπική στιγμή με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του. Οι παρευρισκόμενοι του ευχήθηκαν από καρδιάς να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένος και να χαίρεται το εγγόνι του.

Η όμορφη αυτή συνάντηση απέδειξε ότι ο χρόνος μπορεί να περνά, όμως οι ανθρώπινες σχέσεις, οι κοινές εμπειρίες και οι αναμνήσεις των μαθητικών χρόνων παραμένουν ανεξίτηλες. Πενήντα χρόνια μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του Λυκείου Συκουρίου, τάξης 1976, απέδειξαν ότι η φιλία, η αλληλεγγύη και οι δεσμοί που δημιουργούνται στα σχολικά χρόνια παραμένουν ζωντανοί και δυνατοί.