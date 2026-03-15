Συκούριο: Μεγάλη συμμετοχή στους “Δρόμους των Ανθισμένων Αμυγδαλιών”

Όταν οι αμυγδαλιές ανθίζουν, το Συκούριο μετατρέπεται σε ένα μοναδικό ανοιξιάτικο τοπίο γεμάτο χρώματα και αρώματα, προσελκύοντας επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν από κοντά τη μαγεία της φύσης και την ιδιαίτερη ομορφιά της περιοχής.

Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Συκούριο η εκδήλωση «Οι δρόμοι των Ανθισμένων Αμυγδαλιών», μια ξεχωριστή δράση που ανέδειξε την ομορφιά της φύσης και την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

Εκατοντάδες επισκέπτες, δημότες αλλά και φίλοι της περιοχής, βρέθηκαν στο Συκούριο για να απολαύσουν τη μοναδική εικόνα των ανθισμένων αμυγδαλιών, συμμετέχοντας σε μια όμορφη διαδρομή μέσα στο ανοιξιάτικο τοπίο που προσφέρει κάθε χρόνο η περιοχή, απολαμβάνοντας όχι μόνο τον περίπατο αλλά και τα εδέσματα που προσέφερε ο Δήμος Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης κλήρωση ενός ποδηλάτου με κράνος για όλους τους συμμετέχοντες στη δράση, με τυχερό τον μικρό Ευάγγελο, σκορπίζοντας χαμόγελα και χαρά στα παιδιά που συμμετείχαν.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Οι “Δρόμοι των Ανθισμένων Αμυγδαλιών”, αποτελούν μια όμορφη γιορτή της φύσης και της τοπικής μας παραγωγής. Το Συκούριο κάθε άνοιξη, μετατρέπεται σε έναν μοναδικό προορισμό, με τις ανθισμένες αμυγδαλιές να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο που αξίζει να γνωρίσει όλος ο κόσμος. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε δράσεις που αναδεικνύουν τον τόπο μας, ενισχύουν την εξωστρέφεια και προβάλλουν τα ποιοτικά προϊόντα και την αγροτική μας παράδοση».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης, τους φορείς, τους εθελοντές και ιδιαίτερα το Σύλλογο Γυναικών περιοχής Καλοχωρίου και το Σύλλογο Αραβανίτικων Αλόγων “Άγιος Γεώργιος Γόννων”, καθώς επίσης και τους χορηγούς κ. Λανάρα-Agronuts, την εταιρεία ΑΦΟΙ Ντίνα και την κα. Ιωάννα Βουλάγκα-Triantafyllou-Physis Ergon-OpenFarm και την εταιρεία Όλυμπος.