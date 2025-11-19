Συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών σε Λάρισα και Τύρναβο

Σε τέσσερις συλλήψεις ατόμων (ο ένας ανήλικος) προχώρησε η Αστυνομία σε Λάρισα και Τύρναβο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν, χθες και σήμερα στη Λάρισα, τρεις άνδρες, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα:

στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -1- ημεδαπός, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -3,8- γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο μείγματος κάνναβης – καπνού,

στη δεύτερη περίπτωση, χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -1- ημεδαπός, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -1,2- γραμμαρίων &

στην τρίτη περίπτωση, σήμερα το πρωί, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, -1- ημεδαπός, διότι, στο πλαίσιο διενεργηθείσας έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -3,5- γραμμαρίων.

Επίσης, συνελήφθη, χθες το βράδυ στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας ανήλικος ημεδαπός, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -1,29- γραμμαρίων και ένας τρίφτης κάνναβης.