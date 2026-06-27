Συλλήψεις οδηγών για μέθη στη Λάρισα

Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, ένας 27χρονος, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Επίσης συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, ένας 40χρονος, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, ενώ, όπως προέκυψε, βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Τέλος συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας 19χρονος, διότι κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ είχε αφαιρεθεί η πινακίδα κυκλοφορίας του δίκυκλου από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.