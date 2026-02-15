Συλλήψεις σε Αγιά και Τύρναβο για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 22χρονος αλλοδαπός.

Κατελήφθη να κατέχει: 7 ναρκωτικά δισκία ECSTASY, 4 χαρτάκια εμποτισμένα με την ναρκωτική ουσία LSD, 1 νάιλον συσκευασία με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, βάρους 0,8 γραμμαρίων και 1 νάιλον συσκευασία με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επίσης συνελήφθη, χθες το βράδυ στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας 18χρονος.

Αντιλαμβανόμενος την παρουσία αστυνομικών, απέρριψε στο έδαφος συσκευασία που περιείχε 4 νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 3,1 γραμμαρίων καθώς και 1 πλαστικό καλαμάκι με υπολείμματα κοκαΐνης, τα οποία κατασχέθηκαν.