Συλλήψεις στη Λάρισα για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικες

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (1/8) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, στο πλαίσιο ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο κατάστημα όπου ο συλληφθείς είναι ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος, διαπιστώθηκε ότι είχαν σερβιριστεί αλκοολούχα ποτά σε ανήλικες.

Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται ακόμη τρεις ημεδαποί, οι οποίοι φέρονται επίσης να είναι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.