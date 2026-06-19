Συλλήψεις 2 ανδρών στη Λάρισα για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 32 και 52 ετών, για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ως προέκυψε, κατά τον Φεβρουάριο του 2026 στη Λάρισα, ο 32χρονος προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς στον αέρα με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, ενώ ο 52χρονος του παρείχε συνδρομή στην επαναγέμιση αυτού, κρατώντας και ο ίδιος κυνηγετικό όπλο.

Στο πλαίσιο κατ’ οίκον έρευνας που διενεργήθηκε χθες (18-06-2026) το πρωί στη Λάρισα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κυνηγετικά όπλα του 32χρονου, για τα οποία δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης αυτών.