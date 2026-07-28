Συλλαλητήριο με τρακτέρ από τους χαλαζόπληκτους αγρότες στον Τύρναβο

Τα τρακτέρ τους στην πλατεία του Τυρνάβου βγάζουν αύριο, Τετάρτη, απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης που ελήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της περιοχής με βασικό αίτημα την καταβολή δίκαιων αποζημιώσεων στους πληγέντες αγρότες.

Μόνο στην περιοχή του Δαμασίου το χαλάζι «χτύπησε» 5.000 στρέμμα αμπελοκαλλιέργειας από το σύνολο των 14.000 στρεμμάτων που καλλιεργούνται στην περιοχή, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών κ Γ. Γκανάς, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε οινοποιήσιμες ποικιλίες.

Στις εκτάσεις αυτές προστίθενται και οι δενδροκαλλιέργειες αχλαδιού που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής σε περιοχές όπως τα Δένδρα, τα Πλατανούλια με τις γύρω περιοχές.

Ήδη, οι αναγγελίες για τις δηλώσεις ζημίας έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται στις 10 Αυγούστου. Οι πληγέντες αγρότες ζητούν δίκαιες εκτιμήσεις, ενώ στους κόλπους των αμπελοκαλλιεργητών επικρατεί ιδιαίτερη δυσφορία, όπως ανέφερε ο κ. Γκανάς για το γεγονός ότι μειώνεται η εκτιμώμενη ποσότητα συγκομιδής κατά σχεδόν ένα τόνο, ενώ αυξάνεται η τιμής αποζημίωσης από τα 32 στα 37 λεπτά το κιλό. Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τον κ. Γκανά οδηγεί σε απώλειες για τους πληγέντες παραγωγούς με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια.

Η διαδικασία των αποζημιώσεων αναμένεται να “τρέξει” πολύ πιο γρήγορα, όπως έγινε με τις πλημμύρες του Daniel, αλλά αυτό στο οποίο επιμένουν οι αγρότες είναι να γίνουν δίκαιες εκτιμήσεις και οι αποζημιώσεις που θα λάβουν οι αγρότες να αποτελούν ουσιαστική στήριξη, αφού, όπως εξηγούν από την ζημία δεν προκύπτει κέρδος.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)