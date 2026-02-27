Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά – Να προχωρήσουν γρήγορα οι αποζημιώσεις

Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους βγήκαν σήμερα οι αγρότες της Αγιάς, διεκδικώντας την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων που έχουν σχέση με την στήριξη της παραγωγής τους και τις αποζημιώσεις από τον παγετό του περασμένου Μαρτίου στις καλλιέργειες κερασιών.

Οι αγρότες της περιοχής ζητούν επίσης να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης μιας σειράς δενδροκαλλιεργειών όπως τα μήλα, τα κάστανα και τα αχλάδια σε πρόγραμμα ad hoc, όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οσον αφορά ειδικότερα τον παγετό του Μαρτίου του 2025 που χτύπησε τα κεράσια, υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή οι δενδροκαλλιέργιες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, φτάνοντας μέχρι και σε ποσοστό 100%. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις μάλιστα πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι αυτοψίες και μάλιστα εγκαίρως από τον ΕΛΓΑ.

Οι αγρότες της Αγιάς ζητούν να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, αφού η καλλιέργεια του κερασιού αποτελεί πηγή βασικού εισόδηματος για πολλούς αγρότες στην ευρύτερη περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι οι δεσμεύσεις που είχαν οι εκπρόσωποι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην προχθεσινή συνάντηση κάνουν λόγο για αποζημίωση των κερασοπαραγωγών της Αγιάς βάσει των εκτιμήσεων και πορισμάτων του ΕΛΓΑ.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)