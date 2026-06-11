Συλλαλητήριο το βράδυ της προσεχούς Δευτέρας απο τους οπαδούς της ΑΕΛ – Το νέο Δ.Σ. της ερασιτεχνικής ΑΕΛ

Μεγάλο συλλαλητήριο οργανώνουν οι φίλαθλοι της ΑΕΛ Novibet, αγωνιώντας για το θολό τοπίο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας για την επόμενη μέρα.

Η αβεβαιότητα τους διακατέχει εδώ και εβδομάδες και αγωνιούν για το «αύριο» των «βυσσινί», θέλοντας να στείλουν τα δικά τους μηνύματα, ασφαλώς ειρηνικά αλλά… αποφασιστικά και μαζικά.

Το συλλαλητήριο προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Η Ερασιτεχνική ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση, με δηλώσεις του επανεκλεγέντα προέδρου Λάμπρου Ιωακείμ και καλώντας τον κόσμο να δώσει βροντερό «παρών» στο συλλαλητήριο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και τα αξιώματα στο νέο Δ.Σ. του Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ιδρυτικού σωματείου:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΕΛ

Κατόπιν της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Λ., μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου, ανακοινώνεται η σύνθεσή του ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωακείμ Λάμπρος

Αντιπρόεδρος: Καραναστάσης Ευάγγελος

Γενικός Γραμματέας: Σοφός Γρηγόρης

Ταμίας: Παπαχαραλάμπους Παρασκευή

Έφοροι γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου: Λιντέρης Νικόλαος, Μαγαλιός Αστέριος

Έφοροι τμήματος μπάσκετ: Μαρούδας Δημήτριος, Τζήμας Ιωάννης

Έφορος τμήματος βόλλεϋ: Λουντρούδης Παρασκευάς, Δρόσος Ευάγγελος

Έφορος τμήματος στίβου: Μουλάς Γεώργιος

Έφοροι ακαδημίας ποδοσφαίρου: Σοφός Γρηγόρης και Τσιούφης Ιωάννης

Μέλος: Χατζάκης Γεώργιος

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.Ε.Λ.

Μετά την επανεκλογή μου στη θέση του Προέδρου της Μητρικής ΑΕΛ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Σωματείου που παραβρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, παλιά και νέα, συμβάλλοντας σε μία δημοκρατική και πολιτισμένη διαδικασία.

Εκ μέρους του νέου Δ.Σ. δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για το καλύτερο δυνατό όσον αφορά την αγαπημένη μας Ομάδα, με κύριο γνώμονα την ενότητα, αφουγκραζόμενοι πάντα το αίσθημα της πλατιάς μάζας των φιλάθλων της μεγάλη μας ΑΕΛ.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Το Σωματείο της ΑΕΛ στέκεται δίπλα και χαιρετίζει την πρωτοβουλία των οπαδών και φιλάθλων της Ομάδας μας, δηλώνοντας την συμμετοχή του δια της παρουσίας των μελών του στο συλλαλητήριο της Δευτέρας 15/6 και ώρα 20:00 στην Κεντρική πλατεία της πόλης μας, στοχεύοντας στην άμεση επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΕΛ ώστε να βγει η Ομάδα μας από το αδιέξοδο και την ανασφάλεια που βιώνει το τελευταίο διάστημα».