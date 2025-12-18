Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές και η ανάγκη για ζεστασιά και φροντίδα πολλαπλασιάζεται, οι Wander Mamas και το Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας, με την υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΔΣΝ), διοργανώνουν δράση συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας της πόλης.

Πότε & πού: Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, από 10:00 έως 13:00, στο περίπτερο του Δήμου στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Τι συγκεντρώνουμε:

καθαριστικά (γενικής χρήσης, ρούχων)

προσωπικά είδη υγιεινής

πρωινά & τρόφιμα μακράς διάρκειας

καινούρια εσώρουχα

πάνες και υποσέντονα

Παρακαλούμε τα προϊόντα να είναι σφραγισμένα και εντός ημερομηνίας.

Γιατί τις γιορτές, η αγκαλιά μας μπορεί να γίνει μεγαλύτερη.