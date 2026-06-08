Συλλυπητήρια δήλωση της Ρένας Καραλαριώτου για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά

Με αφορμή την εκδημία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Νομός Λάρισας και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετούν σήμερα τον ευπατρίδη πολιτικό Γιώργο Σουφλιά.

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπηρέτησε με συνέπειακαι αφοσίωση τη δημόσια ζωή για πολλές δεκαετίες, προτάσσοντας πάντοτε το συμφέρον της χώρας και αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας, αλλά και στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα του Νομού Λάρισας.

Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του κατά τη θητεία μου ως Αντινομάρχης Λάρισας και να γνωρίσω από κοντά τη διορατικότητα, τη γνώση και το ουσιαστικό ενδιαφέρον του για τη Θεσσαλία και τους ανθρώπους της. Σημαντικά έργα υποδομής στον νομό και την πόλη της Λάρισας φέρουν τη δική του σφραγίδα και αποτελούν διαχρονική παρακαταθήκη της προσφοράς του.

Με πνεύμα ορθολογισμού, εργατικότητα και όραμα, συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση σημαντικών έργων και πολιτικών, κερδίζοντας τον σεβασμό φίλων και πολιτικών αντιπάλων.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη προσφορά του στον τόπο και την πατρίδα.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».