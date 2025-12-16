Συμβολικό “λουκέτο” σήμερα στους δήμους της ΠΕ Λάρισας

Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα οι δήμοι σε όλη τη χώρα μετέχοντας στη συμβολική κινητοποίηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Στην κινητοποίηση μετέχουν και οι δήμοι της Π.Ε. Λάρισας έχοντας εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις.

Κύριο αίτημα η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Λόγω της απεργίας, οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων θα παραμείνουν κλειστές, ενώ εξαιρούνται κοινωνικές δομές όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΚΑΠΗ – οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες των δήμων.

Σημειώνεται ότι σήμερα απεργούν επίσης οι δημοτικοί υπάλληλοι, λόγω της συμμετοχής της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.