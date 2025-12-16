Συμμετοχή Μανώλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ

Ο Δήμαρχος Τεμπών και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχρίο Τιτάνια στην Αθήνα.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βουλευτές, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς και οι Πρόεδροι της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία και τη βαρύτητα των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και το μέλλον των ΔΕΥΑ, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τη χρηματοδότησή τους, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την υποστελέχωση, καθώς και τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η συμμετοχή στην Τακτική ενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου Τεμπών και της ΔΕΥΑ Τεμπών για ενεργή παρουσία, συνεργασία και συμβολή στη διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων προς όφελος των πολιτών και της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος κ. Μανώλης, ανέφερε:

«Οι ΔΕΥΑ αποτελούν βασικό πυλώνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής συνοχής. Η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, μέσα από ένα σταθερό και δίκαιο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία ενός τόσο πολύτιμου αγαθού όπως το νερό. Ως Δήμος Τεμπών και ως ΔΕΥΑ Τεμπών, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις και συνεργασίες που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».