Συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας Ελασσόνας σε χορωδιακή συνάντηση στην Κατερίνη

Με επιτυχία συμμετείχε η Παιδική Χορωδία του Δήμου Ελασσόνας στη μουσική συνάντηση παιδικών και νεανικών χορωδιών με τίτλο «Τ’ αηδονάκια καλωσορίζουν την Άνοιξη», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στην Κατερίνη, έπειτα από πρόσκληση του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τη συμπλήρωση 50 ετώνδημιουργικής παρουσίας και προσφοράς του Δημοτικού Ωδείου, συγκεντρώνοντας παιδικές χορωδίες από διάφορες περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχουσες χορωδίες παρουσίασαν το καλλιτεχνικό τους έργο, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία για δημιουργική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των παιδιών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κοινή ερμηνεία όλων των χορωδιών, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η Παιδική Χορωδία Δήμου Ελασσόνας, αποτελούμενη από περίπου 30 παιδιά, παρουσίασε ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα με ελληνικά και ξένα χορωδιακά έργα, ορισμένα εκ των οποίων πλαισιώθηκαν με χορογραφία. Η εμφάνισή της απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Τη διεύθυνση της χορωδίας είχε η μαέστρος Ευλαμπία Ντούλα, ενώ στο πιάνο συνόδευσε ο καθηγητής Παναγιώτης Μπαλανίκας.

Στη χορωδιακή συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Παιδική Χορωδία «Πολύχρωμον» του Συλλόγου «Ευτέρπη» Κρυονερίου Αττικής, καθώς και η Παιδική Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης

Ο Δήμος Ελασσόνας συγχαίρει θερμά τα μέλη της χορωδίας και τους συντελεστές για την αξιόλογη παρουσία τους, που συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της μουσικής παιδείας και του πολιτισμού.