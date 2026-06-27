Συμμετοχή του Δήμου Κιλελέρ σε πρόγραμμα LIFE του Ινστιτούτου ΕΝΑ

Σε συνάντηση του Δημάρχου Κιλελέρ κ. Θανάση Νασιακόπουλου και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων έγινε ενημέρωση από τον κ. Χρ. Τσαντήλα, επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ για το Πρόγραμμα LIFE που εγκρίθηκε πρόσφατα και στο οποίο συμμετέχει από την Ελλάδα εκτός από το Ινστιτούτο ΕΝΑ και ο Δήμος Κιλελέρ.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE εγκρίθηκε πρόσφατα πρόγραμμα που υπέβαλε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ (LIFE-RENEW, Νο. 101293857), το αντικείμενο του οποίου είναι η αποκατάσταση μετά από καταστροφές μέσω βιώσιμης ανασυγκρότησης με βάση τη στρατηγική «Χτίζοντας Ξανά Καλύτερα -BuildingBackBetter» για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Με το πρόγραμμα LIFE-RENEW θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης για τη βιώσιμη ανασυγκρότηση του δομημένου, φυσικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος μετά από καταστροφές, εναρμονισμένο με την έμφαση στη βιωσιμότητα που δίνει η ΕΕ, όπως ορίζεται στον Κανονισμό RESTORE.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός “Εγχειριδίου Δημόσιας Πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανασυγκρότηση μετά από Καταστροφές”, που συνδέει την κλιματική και περιβαλλοντική πολιτική με τη διαχείριση καταστροφών, προσφέροντας καθοδήγηση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση στρατηγικών ανασυγκρότησης. Στο πρόγραμμα προβλέπονται πιλοτικές εφαρμογές μέσω των οποίων θα δοκιμασθεί η προσέγγιση αυτή σε ποικίλα πλαίσια, μέσω Σχεδίων Βιώσιμης Ανασυγκρότησης που θα συνδιαμορφωθούν με τις αρχές και τις τοπικές κοινότητες.

Πρόσθετη υποστήριξη θα παρασχεθεί σε περιφέρειες όπως η Θεσσαλία, η Βαλένθια, το Κούρζεμε, η Τοσκάνη, το Βουκουρέστι, η Φλάνδρα και η Ουκρανία, με έμφαση σε Λύσεις Βασισμένες στη Φύση (Nature-BasedSolutions), τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους, τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και την αποδοτική χρήση του νερού.

Μέσω ενός ανοικτού διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης θα δημιουργηθεί μια πιστοποιημένη ευρωπαϊκή Κοινότητα Επαγγελματιών Βιώσιμης Ανασυγκρότησης μετά από Καταστροφές. Το LIFE-RENEW θα δημιουργήσει Δίκτυο Επαγγελματιών & Περιφερειών BBB (BBBPractitioners&RegionsNetwork), μια διακρατική πλατφόρμα που θα συνδέει φορείς, οι οποίοι έχουν πληγεί από καταστροφές και βρίσκονται σε φάση ανασυγκρότησης ή διατρέχουν σχετικό κίνδυνο. Αυτός ο χώρος μάθησης, υποστηριζόμενος από τις τοπικές αρχές καθώς και από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, θα εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του LIFE-RENEW και μετά τη λήξη του έργου.

Στο έργο συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα επτά ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, Η Εσθονία, η Αυστρία. η Ιταλία και η Ουκρανία. Συντονιστής του έργου είναι ο οικονομολόγος Γιάννης Ευσταθόπουλος, Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ινστιτούτου ΕΝΑ. Από την περιοχή μας συμμετέχει ο Συντονιστής του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Ινστιτούτου ΕΝΑ Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, πρ. Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στα πλαίσια του LIFE-RENEW, ο Δήμος Κιλελέρ θα οργανώσει τρία προγράμματα κατάρτισης και ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και μια πιλοτική εδαφολογική μελέτη που θα επιδεικνύει τις απαραίτητες δράσεις για την αποκατάσταση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του εδάφους, που υπέστη σοβαρότατες καταστροφές από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias.

Η έναρξη του προγράμματος (kickoffmeeting) θα γίνει τον ερχόμενο Οκτώβριο.