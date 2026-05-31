Συμμετοχή του Δημάρχου Τεμπών Γ. Μανώλη στην έκθεση Attica Green Expo και ομιλία του στα Green Panels

Ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης συμμετείχε στην έκθεση Attica Green Expo, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χώρας για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη καινοτομία, λαμβάνοντας μέρος ως ομιλητής στην θεματική ενότητα «Green Panels».

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι κατά την υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην προώθηση ουσιαστικών έργων και παρεμβάσεων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε σε ένα εμβληματικό «πράσινο» έργο για την περιοχή, που αφορά την ήπια και βιώσιμη αξιοποίηση της Κοιλάδας των Τεμπών, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στη μυθολογική, ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική της ταυτότητα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Ένα εμβληματικό “πράσινο” έργο που θα θέλαμε να δούμε να υλοποιείται στην περιοχή μας είναι η ήπια και βιώσιμη αξιοποίηση της Κοιλάδας των Τεμπών, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στη μυθολογική, ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική της ταυτότητα».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Πράσινο Ταμείο, ώστε να υλοποιηθούν έργα που θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη προοπτική των τοπικών κοινωνιών.

Η συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στην Attica Green Expo επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Δημοτικής Αρχής στην προώθηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν το μέλλον των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος.