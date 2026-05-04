Συμμετοχή του ΕΠΑΛ Τυρνάβου στην 16η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα

Το 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου συμμετείχε στη 16η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα, στο συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, με μια ιδιαίτερα δημιουργική μαθητική εργασία, που συνδύασε τα μαθηματικά, με την τεχνολογία και το παιχνίδι κι όπου οι μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν την εμπειρία τους με άλλες σχολικές ομάδες.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών τους: Ρωξάνης Παζάρα, Δέσποινας Δήμζα και Δήμητρας Γκιρλή, δημιούργησαν ένα ψηφιακό μαθηματικό παιχνίδι, τύπου escape room με τίτλο “Η χαμένη συμμετρία”.

Η συμμετοχή αυτή ανέδειξε τη σημασία της ομαδικής εργασίας, της δημιουργικότητας και της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα μαθηματικά με έναν διαφορετικό, πιο ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Η δράση αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως τα μαθηματικά μπορούν να συνδυαστούν με τη φαντασία και την τεχνολογία, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών και καλλιεργώντας δεξιότητες, απαραίτητες για τη σύγχρονη εποχή.