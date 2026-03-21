Συμμετοχή του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας στο 8ο Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ

Με μεγάλη επιτυχία η χορωδία του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας συμμετείχε στο 8ο Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαρτίου 2026 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με διοργάνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και τον Δήμο Λαρισαίων.

Το φετινό Φεστιβάλ είχε τίτλο: «Η Γη έχει Φωνή και τραγουδά με τα Παιδιά!» και αποτέλεσε μια μοναδική γιορτή για τη μαθητική μουσική δημιουργία.

Οι μαθητές παρουσίασαν εξαιρετικές ερμηνείες και ενθουσίασαν το κοινό μέσα από τα τραγούδια:

Το Τάνγκο της Νεφέλης – μουσική: LoreenaMcKennitt, στίχοι: Χάρις Αλεξίου Αύρα – μουσική & στίχοι: Δημήτρης Παναγόπουλος Άρνηση (Στο Περιγιάλι το Κρυφό) – μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, στίχοι: Γιώργος Σεφέρης

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν εκατοντάδες μαθητές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και την ελληνική Ομογένεια της Νότιας Αφρικής, στέλνοντας το μήνυμα της ενότητας και της συνεργασίας μέσα από τη μουσική.

Η μουσική ενώνει τις ψυχές και καλλιεργεί τη φαντασία, ενώ η συμμετοχή των μαθητών/τριών μας σε μουσικές εκδηλώσεις τους δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν, να συνεργαστούν, να μοιραστούν συναισθήματα και να ζήσουν την ομορφιά της συλλογικής δημιουργίας.