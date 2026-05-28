Συμμετοχή των συνταξιούχων της Λάρισας σε συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν σήμερα στο Επιμελητήριο Λάρισας εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων, στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων αναφέρθηκαν στα βασικά αιτήματα του κλάδου, κάνοντας λόγο για την ανάγκη στήριξης των συνταξιούχων απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.

Παράλληλα, κάλεσαν τους συνταξιούχους της Θεσσαλίας να συμμετάσχουν μαζικά στην Πανθεσσαλική κινητοποίηση και συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα. Όπως τόνισαν, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι και τη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων από την κυβέρνηση.

kosmoslarissa.gr (φωτό thessaliatv.gr)