“Συμπαράταξη”: Ασφυξία στα ερασιτεχνικά σωματεία – Να αποσυρθεί η εγκύκλιος Βρούτση

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων σε ανακοίνωσή της “καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την εγκύκλιο της 10ης Ιουνίου 2025, την οποία υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης και η οποία επιβάλλει δυσβάσταχτες χρεώσεις για τη χρήση των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Παρά τις διακηρύξεις περί «ρεαλιστικών και ξεκάθαρων διαδικασιών παραχώρησης» και περί «εργαλείου ανάπτυξης, διαφάνειας και κοινωνικής αποστολής», η συγκεκριμένη εγκύκλιος αποτελεί μια ωμή προσπάθεια εμπορευματοποίησης του δημόσιου αθλητικού χώρου. Αντί να στηρίζει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τον χτυπά στον πυρήνα της ύπαρξής του.

Είναι προσχηματική η επίκληση της διαφάνειας, όταν το Υπουργείο ζητά από τα ερασιτεχνικά σωματεία να πληρώσουν από 80- 120 ευρώ, που είναι σήμερα, 700 και 900 ευρώ για το κλειστό της Νεάπολης και του Αγ. Θωμά για μία μόλις εβδομαδιαία προπόνηση, την ώρα που οι σύλλογοι παλεύουν για την επιβίωσή τους. Τέτοιες χρεώσεις δεν προάγουν τον «σεβασμό στον δημόσιο χώρο», όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο· τον αδειάζουν.

Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν αντέχει άλλες θεωρίες περί «αξιοποίησης», όταν αυτές μεταφράζονται σε οικονομικά τελεσίγραφα και οδηγούν ουσιαστικά στην αντίστροφη μέτρηση προς τη συρρίκνωση δεκάδων συλλόγων.

Ως Συμπαράταξη Λαρισαίων

Στηρίζουμε πλήρως τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία της πόλης, τους γονείς, τους προπονητές και τους αθλητές που καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πολιτική ξένη προς τις κοινωνικές ανάγκες και την πραγματικότητα των συλλόγων.

Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα την εγκύκλιο. Είναι κοινωνικά άδικη και θεσμικά επικίνδυνη.

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τα ερασιτεχνικά σωματεία — όχι να τα οδηγήσει στην ασφυξία".

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τα ερασιτεχνικά σωματεία — όχι να τα οδηγήσει στην ασφυξία”.