Συμπαράταξη Λαρισαίων: Αποχαιρετισμός στον ήρωα της Εθνικής Αντίστασης Θανάση Ριζάκη

H “Συμπαράταξη Λαρισαίων” αποχαιρετά τον ήρωα της Εθνικής Αντίστασης Θανάση Ριζάκη.

Η ανακοίνωση:

“Η Συμπαράταξη αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση τον Θανάση Ριζάκη,, έναν άνθρωπο που ενσάρκωσε με τη ζωή του τις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Γεννημένος το 1926 στη Σωτηρίτσα Αγιάς, εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στην Αντίσταση. Μέλος της ΕΠΟΝ και μαχητής του ΕΛΑΣ, πήρε μέρος σε μάχες και επιχειρήσεις σε Πήλιο, Κάρλα και Βελεστίνο, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της αντιστασιακής δράσης. Στα 18 του χρόνια συμμετείχε στην παρέλαση της απελευθερωμένης Λάρισας, βιώνοντας τη χαρά ενός λαού που έβγαινε από τη σκλαβιά.

Μετά την Απελευθέρωση γνώρισε τη δίωξη και την καταδίκη, όπως χιλιάδες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Τον Νοέμβριο του 2022, ως ελάχιστο φόρο τιμής, κατά την Ημέρα του Πανελλαδικού Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, τιμήθηκε για την προσφορά του από τον Δήμο Λαρισαίων και τον τότε Δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη.

Ο Θανάσης Ριζάκης φεύγει ως ζωντανό κομμάτι της Ιστορίας, εκπροσωπώντας μια γενιά που δεν συμβιβάστηκε, δεν σιώπησε και δεν λύγισε.

Η μνήμη και η προσφορά του θα μας συνοδεύουν.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.”