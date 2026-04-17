Συμπαράταξη Λαρισαίων για Οικία Αλεξάνδρου: “Η πόλη προχωρά – Ο Δήμαρχος θα πάρει επιτέλους ξεκάθαρη θέση;”

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων μετά τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε -ως όφειλε απέναντι στην απαίτηση της κοινωνίας των πολιτών-χαιρετίζει την ανάδειξη του θέματος της διάσωσης της Οικίας Αλεξάνδρου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

“Μετά την άρνηση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει την προσπάθεια και τα όσα απαράδεκτα διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου –που οδήγησαν και στη συνέντευξη Τύπου της Συμπαράταξης τις προηγούμενες μέρες– αποτελεί πραγματική ανάσα για την πόλη η διακομματική, καθαρή στάση των εκπροσώπων της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η ενεργοποίηση των φορέων και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, αλλά και η ευρύτερη κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Όπως έχουμε ξεκάθαρα τονίσει, θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει μια συλλογική προσπάθεια για τη διάσωση της Οικίας Αλεξάνδρου.

Είναι θετικό ότι ο Δήμαρχος δέχτηκε μέλη της Επιτροπής φορέων που κινούνται προς την κατεύθυνση της κήρυξης του κτιρίου ως διατηρητέου. Είναι καλοδεχούμενη κάθε πρόταση για τη συγκρότηση Επιτροπής με αντικείμενο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ωστόσο, εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Για να διαμορφώσει άποψη η Δημοτική Αρχή, δεν στάθηκαν επαρκή όλα όσα έχουν ήδη κατατεθεί δημόσια; Η θετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου, η θέση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, του ΤΕΕ, της Φωτοθήκης, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, οι παρεμβάσεις εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι τοποθετήσεις των πολιτιστικών φορέων και των ενεργών πολιτών;

Γιατί το ζήτημα, εδώ, δεν είναι η επικοινωνιακή διαχείριση της «κωλοτούμπας» του Δημάρχου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση του και η απαράδεκτη συμπεριφορά συμβούλων της Δημοτικής Αρχής. Η μικροπολιτική διαχείριση αφορά τον ίδιο και το επιτελείο του.

Το πραγματικό ζήτημα για την πόλη είναι άλλο. Μέχρι και σήμερα ο Δήμαρχος αρνείται πεισματικά να εκφράσει καθαρή θέση. Λείπει η ξεκάθαρη τοποθέτηση του ίδιου απέναντι σε αυτό που καλεί όλους τους άλλους να πράξουν: να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον.

Ο Δήμαρχος της πόλης μας οφείλει να πάψει να επιλέγει για τον εαυτό του τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου.

Η πόλη περιμένει. Οι εποχές του ανεύθυνου άρχοντα έχουν περάσει.

Υ.Γ. Στο κείμενο του γραφείου τύπου του Δημάρχου ο συγγραφέας του θεώρησε καλό να συμπεριλάβει και απειλές. Δεν ξέρουμε ποιον εννοεί ότι «θα αντιμετωπισθεί όπως του αξίζει». Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτό παραπέμπει σε άλλους χώρους”.