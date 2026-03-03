Συμπαράταξη Λαρισαίων: Η ασφάλεια των σχολείων δεν επιβάλλεται με κάμερες

Σε ανακοίνωση της η “Συμπαράταξη Λαρισαίων” μετά τη συνεδρίαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετείται επί του θέματος εγκατάστασης καμερών στα σχολεία.

Αναλυτικά:

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, η Δημοτική Αρχή, παρά τις αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προχώρησε στην απόφαση τοποθέτησης καμερών σε δύο σχολικές μονάδες, με πρόβλεψη λειτουργίας τους εκτός ωρών λειτουργίας των σχολείων, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων καταψήφισε την πρόταση, εκφράζοντας σαφείς και τεκμηριωμένες επιφυλάξεις.

Το ίδιο το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων απαιτεί, πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, την εξάντληση και τεκμηριωμένη εξέταση εναλλακτικών, ηπιότερων μέτρων. Αυτό δεν έγινε.

Απαιτεί, επίσης, θεσμική διαβούλευση με όλους τους φορείς της σχολικής κοινότητας — εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και μαθητικές κοινότητες. Και αυτή δεν υπήρξε.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η τοποθέτηση εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία ανέδειξε το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου — εκεί όπου η ανθρώπινη παρουσία, η πρόληψη και η οργανωμένη φύλαξη έχουν ουσιαστικό και αναντικατάστατο ρόλο. Η συζήτηση ουσιαστικά κατέδειξε ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με μέσα καταγραφής εκτός σχολικού ωραρίου, αλλά με ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας και πρόληψης.

Η απόφαση που ελήφθη δεν είναι μια απλή τεχνική επιλογή. Αφορά το μοντέλο σχολείου που επιλέγουμε να υπηρετήσουμε. Η ασφάλεια δεν μπορεί να περιορίζεται σε μέσα καταγραφής. Απαιτεί σχέδιο, επαρκή φύλαξη, φωτισμό, συντήρηση υποδομών και ενίσχυση της σχολικής κοινότητας.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων δεν αρνείται την ανάγκη προστασίας των σχολείων από βανδαλισμούς και παραβατικές ενέργειες. Επιμένει, όμως, ότι η ασφάλεια οικοδομείται πρωτίστως με εμπιστοσύνη, πρόληψη και επένδυση στους ανθρώπους — όχι με τη σταδιακή κανονικοποίηση της επιτήρησης.

Η πόλη που θέλουμε δεν είναι μια πόλη καμερών. Είναι μια πόλη που επενδύει στους ανθρώπους της.