Συμπαράταξη Λαρισαίων: “Η Θεσσαλία σε νέα πραγματικότητα – Ώρα ευθύνης για όλους”

Σε ανακοίνωση της “Συμπαράταξης Λαρισαίων” σχετικά με την πρόσφατη κακοκαιρία αναφέρονται τα εξής:

“Η πρόσφατη βροχόπτωση στη Θεσσαλία, παρότι σαφώς ηπιότερη από τον Daniel, πρέπει να λειτουργήσει ως ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι η περιοχή έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή κλιματικών κινδύνων — ακόμη και για όσους δεν το είχαν αντιληφθεί μέχρι σήμερα.

Παρακολουθήσαμε το φαινόμενο από κοντά, σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, γνωρίζοντας καλά ότι σε ζητήματα ασφάλειας της πόλης δεν χωρούν μικροπολιτικές τακτικές που τόσο τραυμάτισαν στο παρελθόν τη Λάρισα. Η ανησυχία των πολιτών είναι εύλογη: ο μεγάλος όγκος φερτών υλικών στη γέφυρα του Αλκαζάρ και τα πλημμυρικά φαινόμενα στις γύρω περιοχές ανέδειξαν τη νέα πραγματικότητα.

Είναι πλέον σαφές ότι χωρίς τα κρίσιμα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας — φράγματα, έργα ορεινής υδρονομίας και ουσιαστικές παρεμβάσεις στον άνω ρου — καμία πόλη στη Θεσσαλία δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής.

Οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωραιοποιήσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα, πρέπει με ένταση να το αναδεικνύουν. Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.

Εμείς θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον αναγκαίο δημόσιο διάλογο, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία των τελευταίων ετών.

Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων — τώρα, πριν να είναι αργά”.