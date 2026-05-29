Συμπαράταξη Λαρισαίων: «Η πόλη χρειάζεται διοίκηση, όχι επικοινωνιακή διαχείριση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση δημοτικής αρχής και «Συμπαράταξης Λαρισαίων» για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα.

Σε νέα ανακοίνωση της “Συμπαράταξης” αναφέρονται τα εξής:

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η προσπάθεια του γραφείου Τύπου του Δήμου Λαρισαίων να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα γύρω από το φιάσκο των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ακόμη πιο εντυπωσιακή όμως είναι η ευκολία με την οποία επιχειρεί να μεταφέρει τις ευθύνες αλλού, θεωρώντας προφανώς ότι οι πολίτες δεν βλέπουν την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, για τη σημερινή εικόνα του συστήματος φταίει… η Συμπαράταξη. Προφανώς, κατά τους συντάκτες της ανακοίνωσης, η αντιπολίτευση είχε και την ευθύνη ελέγχου, εποπτείας, συντήρησης και λειτουργίας του έργου τα τελευταία δύο χρόνια.

Για να σοβαρευτούμε.

Όσα ανέφερε η Συμπαράταξη καταγράφονται εδώ και ημέρες σε ρεπορτάζ, τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.

Από εκεί ενημερώθηκαν οι πολίτες ότι περίπου 50 από τα 60 ποδήλατα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, έχοντας υποστεί σοβαρές φθορές και βλάβες

Από εκεί ενημερώθηκαν ότι η δημοτική αρχή αποδίδει τις ευθύνες στην κακή χρήση και στους ανήλικους χρήστες.

Εκεί ενημερώθηκαν ότι η δημοτική αρχή προσανατολίζεται η χρήση τους να μην είναι πλέον δωρεάν «με την εφαρμογή συστήματος χρέωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ προβλέπεται και προδέσμευση χρηματικού ποσού από τον χρήστη πριν από την ενοικίαση».

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, όλες αυτές τις ημέρες υπήρχε σιωπή.

Ποτέ δεν διαψεύστηκαν οι πληροφορίες και οι σχεδιασμοί που δημοσιοποιούνταν. Ποτέ δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις για το γιατί λείπουν τα ποδήλατα από τις βάσεις φόρτισης, γιατί το σύστημα χρειάζεται επανεκκίνηση με νέους όρους λειτουργίας και γιατί απαιτούνται πλέον πρόσθετοι μηχανισμοί προστασίας και ελέγχου.

Αν το σύστημα λειτουργούσε τόσο υποδειγματικά όσο ισχυρίζεται σήμερα η δημοτική αρχή, γιατί βρίσκεται σχεδόν εκτός λειτουργίας δύο χρόνια μετά την έναρξή του;

Η ομάδα επικοινωνίας του κ. Μαμάκου, αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις στους πολίτες, επιλέγει για ακόμη μία φορά την ένταση και τους χαρακτηρισμούς απέναντι σε όσους ασκούν κριτική. Φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απαξιώνει ουσιαστικά δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και επαγγελματίες του τοπικού Τύπου που έκαναν τη δουλειά τους.

Θα το ξαναπούμε. Η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι φωτογραφίες εγκαινίων, εφαρμογές στο κινητό και επικοινωνιακά βίντεο. Απαιτεί σχέδιο, συνέπεια, διαφάνεια και σοβαρή διοίκηση. Και εδώ όλα αυτά απουσίαζαν.

Ωστόσο, γίνεται πλέον όλο και πιο εμφανές ότι το πραγματικό πρόβλημα για την πόλη είναι άλλο. Η δημοτική αρχή του κ. Μαμάκου, για ακόμη μία φορά το τελευταίο διάστημα, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της για μια εμφανή αποτυχία διαχείρισης, επιλέγει πρώτα τη σιωπή. Και όταν αυτή δεν αρκεί, την επικοινωνιακή σύγκρουση και τις προσωπικές επιθέσεις.

Και αυτό πλέον δεν είναι απλώς πολιτική αδυναμία. Είναι ένας επικίνδυνος τρόπος διοίκησης της πόλης».