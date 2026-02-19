“Συμπαράταξη Λαρισαίων”: Ο Δήμος επέλεξε την πιο ακριβή προσφορά

Ανακοίνωση για το θέμα των φωτοβολταϊκών πάρκων της Αμυγδαλέας εξέδωσε η «Συμπαράταξη Λαρισαίων».

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, “ο Δήμος Λαρισαίων επέλεξε την πιο ακριβή προσφορά, η οποία μάλιστα ήταν υψηλότερη κατά 400.000 ευρώ ευρώ”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Διαβάσαμε τις ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής για την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμο Λαρισαίων για τα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στην Αμυγδαλέα. Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Μαμάκος ενημέρωσε τους πολίτες ότι -κατά την άποψή του- δικαιώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς τις διαδικασίες του διαγωνισμού.

Όπως έχουμε επισημάνει, το έργο, προϋπολογισμού 1.280.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου, είναι αναμφίβολα σημαντικό και εντάσσονταν στο σχεδιασμό της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ωστόσο, η διαδικασία του διαγωνισμού δημιούργησε σοβαρά ερωτήματα. Και τα θέσαμε στον δημόσιο διάλογο. Υπενθυμίζουμε ότι ενώ στον διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο προσφορές, μία ύψους 832.000 ευρώ και μία ύψους 1.241.600 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η διαδικασία κατέληξε στην …πιο ακριβή, με μια οριακή έκπτωση μόλις 3% επί του προϋπολογισμού. Με απλά λόγια: υπήρξε προσφορά περίπου 400.000 ευρώ χαμηλότερη από αυτήν που τελικά επελέγη.

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την πράξη 62/2025, έθεσε ξεκάθαρα ζήτημα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την αποτροπή εκτέλεσης ζημιογόνων συμβάσεων σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και πρότεινε τη ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού. Ο κ. Μαμάκος έκανε προσφυγή υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος αφορά στενά μόνο τη νομιμότητα και όχι την ουσία ή τη σκοπιμότητα των επιλογών της Δημοτικής Αρχής.

Το πολιτικό ερώτημα όμως παραμένει – και είναι αμείλικτο:

Είναι αποδεκτό για τον Δήμο Λαρισαίων να θεωρείται «ικανοποιητική» μια έκπτωση 3% σε έργο άνω του 1,2 εκατ. ευρώ;

Δεν προβληματίζει κανέναν ότι υπήρξε προσφορά σχεδόν 50% χαμηλότερη;

Όταν ζητάς από τους πολίτες να πληρώνουν 35% αυξημένα δημοτικά τέλη, από τα υψηλότερα στην Ελλάδα, οφείλεις να αποδεικνύεις ότι διαχειρίζεσαι και το τελευταίο ευρώ με απόλυτη φειδώ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να έκρινε επί της αρμοδιότητας.

Οι δημότες, όμως, κρίνουν επί της ουσίας. Μπορεί ο δήμαρχος κ. Μαμάκος να εξηγήσει στους πολίτες για ποιο λόγο επιβαρύνονται με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ παραπάνω για το συγκεκριμένο έργο;».