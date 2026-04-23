Συμπαράταξη Λαρισαίων: “Σε κίνδυνο οι κοινωνικές δομές της πόλης”

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι η Συμπαράταξη Λαρισαίων για το θέμα της αλλαγής στη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Οπως ανέφερε ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας κ. Δημήτρης Δεληγιάννης, “οφείλουμε να στηρίξουμε το δημόσιο χαρακτήρα των δομών, τον αγώνα των εργαζομένων για αξιοπρεπή και σταθερή εργασία. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς ναι μεν, αλλά…”

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

“Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πόλη, ερχόμαστε σήμερα να μιλήσουμε για τις πολύ ανησυχητικές εξελίξεις της τελευταίας περιόδου στον χώρο των κοινωνικών δομών των Δήμων. Εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες οικογένειες, παιδιά και άτομα με αναπηρία, αλλά και το σύνολο των εργαζομένων στις δομές αυτές.

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 2 Απριλίου, ανταποκρινόμενοι στην αγωνία εργαζομένων και οικογενειών, ζητήσαμε ενημέρωση από τον Δήμαρχο και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ για νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που αφορούν στις δομές των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ και το μέλλον των εργαζομένων. Ο Δήμαρχος δήλωσε άγνοια και απουσία ενημέρωσης.

Τι είδαμε όλη αυτήν την περίοδο; Την ΠΟΕ ΟΤΑ να ανακοινώνει κινητοποιήσεις, Δήμαρχοι και Δημοτικά Συμβούλια να απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες.

Από τις 16 Απριλίου με τις υπογραφές του 1/3 του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήσαμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων για το θέμα.

Θεωρήσαμε πως είναι σημαντικό να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για ένα ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τους ανθρώπους που κρατούν αυτές τις δομές όρθιες εδώ και χρόνια, χιλιάδες οικογένειες.

Ζητήσαμε να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι που βλέπουν να διαλύονται οι ζωές τους.

Πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να δώσουμε φωνή στην τοπική κοινωνία, να διαμορφώσουμε την κοινή γραμμή της πόλης στη διάλυση του κοινωνικού πυλώνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής του κου Μαμάκου ήταν να το συζητήσουμε 15 μέρες μετά. Μετά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων.

Μετά την αυριανή απεργία που εξήγγειλε η ΠΟΕ ΟΤΑ. Και είναι ενδεικτικό για την αξιολόγηση της σοβαρότητα της κατάστασης, πως με ευθύνη της Προέδρου και κατά παράβαση του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ημερήσια διάταξη είναι πέμπτο θέμα!

Εμείς αξιολογούμε διαφορετικά τα πράγματα. Και απευθυνόμαστε στην κοινωνία για την κατάρρευση του κοινωνικού πυλώνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χαθεί αυτή η μάχη.

Η κοινωνική συνοχή, η ανάγκη στήριξης των οικογενειών και των ευάλωτων ομάδων δεν είναι ρητορικά σχήματα για ομιλίες Δημάρχων, που η μόνη τους αγωνία είναι σήμερα να κάνουν προεκλογικούς λόγους για το 2030.

Οι Κυβερνητικές επιλογές όλη αυτή την περίοδο δρομολογούν αλλαγές που οδηγούν ουσιαστικά στη διάλυση των βασικών κοινωνικών δομών της πόλης.

Η ΕΞΟΔΟΣ δεν υπάρχει.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών σταματά το 2027. Διακυβεύεται η συνέχεια των προγραμμάτων τους. Μιλάμε για το δικό μας Κέντρο Πρόληψης, για το Εργαστήρι Ζωής που κάνει θαύματα.

Ο δημοτικός ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας το 2030 φεύγει από το Δήμο. Περνά στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα είναι άγνωστη η τύχη του.

Οι «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, το κοινωνικό φαρμακείο και το παντοπωλείο το 2027 καταργούνται. Ενσωματώνονται στα Κέντρα Κοινότητας, για τα οποία το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα λειτουργούν ως «υπερδομές» με διευρυμένες υπηρεσίες.

Η τύχη του προγράμματος διανομής επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ αγνοείται εδώ και τρία χρόνια με τις Περιφέρειες να αναφέρονται με ένταση στις ευθύνες της Πολιτείας.

Και έρχεται τώρα η σειρά των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης. Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί αφορούν στην αποκλειστική χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ με voucher.

Στη στελέχωσή τους από μία «δεξαμενή» προσωπικού ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), στην οποία θα βρεθούν οι νυν υπάλληλοι, που προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Αναφερόμαστε σε εργαζόμενους που μετά από 10 ακόμα και 15 χρόνια προσφοράς στα παιδιά μας η εργασιακή τους σχέση καταργείται!

Οι κατευθύνσεις αυτές οδηγούν ουσιαστικά στην υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, ανακυκλώνουν την ανεργία.

Έχουμε έγκαιρα επισημάνει στην παρέμβασή μας τον Μάρτιο του 2025 για την κατάσταση που θα δημιουργηθεί μετά το τέλος του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος που στήριζε τις δομές.

Αναφερθήκαμε στην προσφορά των συμβασιούχων εργαζομένων στις δομές αυτές, στην εμπειρία και την κατάρτισή τους.

Μιλήσαμε για την ανάγκη στελέχωσης του Δήμου μας με μόνιμο προσωπικό, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχους πόρους.

Επιμείναμε στην ανάγκη να συμπεριληφθεί ως θέση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η δρομολόγηση των κατάλληλων διαδικασιών για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, χωρίς εξαιρέσεις, που απασχολούνται στις δημοτικές δομές, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Δυστυχώς τίποτα απ΄όλα αυτά δεν έγινε.

Κυβερνητικά στελέχη έδιναν διαβεβαιώσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν.

Και δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος, δεν φαίνεται να υπήρχε μια συντονισμένη προσπάθεια από τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να αποτραπούν αυτές οι πολιτικές.

Οι Λαρισαίοι πρέπει να ξέρουν…

Η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών της πόλης και των ΚΔΑΠ θα αποσταθεροποιηθεί. Οι υπηρεσίες θα υποβαθμιστούν και η απομάκρυνση έμπειρων εργαζομένων θα προκαλέσει σωρεία δικαστικών προσφυγών.

Κάποιες δομές είναι βέβαιο ότι θα κλείσουν.

Πάνω από 150 εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, που στήριζαν τις δομές όλα αυτά τα χρόνια θα απολυθούν για να μπουν σε μια περίοδο εργασιακής ανασφάλειας με την ένταξή τουςσε ένα ιδιότυπο καθεστώς συμβάσεων ορισμένου χρόνου (8μηνων ή 11μηνων), ακόμη και μερικής απασχόλησης.

Ειδικότητες όπως οι νηπιαγωγοί είναι πιθανό να μην ενταχθούν.

Η σύνδεση της λειτουργίας των δομών με τα voucher οδηγεί σε ένα μοντέλο που αντιμετωπίζει την κοινωνική πολιτική των Δήμων με όρους «αγοράς».

Αντί κάποιοι να ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα για το Δημογραφικό και την κατρακύλα του αριθμού των γεννήσεων, πρέπει να στηρίξουν τα νέα ζευγάρια και οι κοινωνικές δομές που δίνουν λύσεις.

Όσοι ζήσαμε από κοντά το έργο των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ και την προσπάθεια των εργαζομένων,

Όσοι τους εμπιστευτήκαμε τα παιδιά μας,

Όσοι έχουμε θεσμική ευθύνη

οφείλουμε να στηρίξουμε το δημόσιο χαρακτήρα δομών, τον αγώνα των εργαζομένων για αξιοπρεπή και σταθερή εργασία. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς ναι μεν, αλλά…

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ.

Στηρίζουμε την πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου

Μόνη αποδεκτή λύση η θεσμική κατοχύρωση των δομών και η άμεση μονιμοποίηση των εργαζομένων με πλήρη κάλυψη όλου του λειτουργικού κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κοινωνική πολιτική χωρίς δομές και εργαζόμενους δεν υπάρχει. Η σιωπή δεν είναι λύση. Είναι συνενοχή.

Οι κοινωνικές δομές της πόλης κινδυνεύουν. Είναι ώρα ευθύνης για όλους!”