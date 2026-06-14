Συμπαράταξη Λαρισαίων: “Τα προβλήματα της πόλης δεν λύνονται με καταστροφές”

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων καταδικάζει την καταστροφή των παρκομέτρων στα δημοτικά πάρκινγκ, από μέλη του τοπικού Ρουβίκωνα.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

“Η καταστροφή δημόσιας περιουσίας δεν αποτελεί μορφή πολιτικής δράσης που μπορεί να γίνει αποδεκτή. Οι δημόσιοι χώροι και οι υποδομές της πόλης ανήκουν στους πολίτες της Λάρισας και όχι σε δημοτικές αρχές, παρατάξεις ή συλλογικότητες.

Η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να διεξάγεται με επιχειρήματα και υπερασπίζοντας δημοκρατικές διαδικασίες. Οι καταστροφές δεν προσφέρουν λύσεις και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον δημόσιο διάλογο. Αντίθετα, οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τις απαιτούμενες πολιτικές απαντήσεις σε μια ασφυκτική για τους πολίτες καθημερινότητα.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων καταδικάζει την καταστροφή των παρκομέτρων στα δημοτικά πάρκινγκ.

Η πόλη χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια, λογοδοσία και κοινωνική συναίνεση.

Οτιδήποτε διαφορετικό εγκυμονεί κινδύνους για τη δημοκρατική λειτουργία της πόλης”.