Συμπαράταξη Λαρισαίων: “Τρεις μήνες μετά την απόφαση του ΣτΕ: Θα προχωρήσει ο Δήμος για το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας;”

Σε ανακοίνωση της Συμπαράταξης Λαρισαίων αναφέρονται τα εξής:

“Δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας φέρνει στο φως την κρίσιμη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Η απόφαση ακυρώνει τόσο τη σιωπηρή απόρριψη της αίτησης του Δήμου Λαρισαίων για τη διατήρηση του Ωδείου ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, όσο και τη σχετική διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η υπόθεση επιστρέφει στη Διοίκηση για νέα, νόμιμη κρίση, με επιδίκαση δικαστικής δαπάνης υπέρ του Δήμου.

Ωστόσο, σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λαρισαίων στις 4 Φεβρουαρίου 2026 και παρέμεινε «άγνωστη» για σχεδόν τρεις μήνες. Μόνο μετά από επίμονες οχλήσεις της παράταξής μας, στις 23 Απριλίου, η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε επίσημα για την ύπαρξή της.Το διάστημα αυτό, μέλη της πλειοψηφίας στη Δημοτική Επιτροπή δήλωναν άγνοια για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε.

Το βασικό, βέβαια, ερώτημα που προκύπτει μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση της απόφασης, είναι αν ο Δήμος θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας να συνεχίσει να λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Το ζήτημα δεν είναι τυπικό ή διοικητικό.

Είναι βαθιά πολιτικό και πολιτιστικό.

Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας αποτελεί ζωντανό θεσμό της πόλης και η διατήρηση του χαρακτήρα του έχει υποστηριχθεί από το σύνολο των φορέων.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει άμεσα να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.”