Συμπαράταξη Λαρισαίων: “Υποσχέσεις χωρίς νέο σχολείο στη Φαλάνη”

Τον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Φαλάνης επισκέφτηκε για ακόμη μία φορά η Συμπαράταξη Λαρισαίων, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη διευθύντρια του Σχολείου κα Ευαγγελία Κανιά, με αφορμή τη συζήτηση που προηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το μέλλον της σχολικής μονάδας.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της Συμπαράταξης Δημήτρης Δεληγιάννης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ρίτα Απρίλη, Ντίνος Διαμάντος, Γιώργος Σούλτης και Μιχάλης Τολίκας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Είχε προηγηθεί η επερώτηση της Συμπαράταξης, που κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Σούλτης, σχετικά με τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για το Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης και το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ανέγερση νέου σχολείου.

Η αποκατάσταση του πέτρινου σχολείου μέσω δωρεάς ύψους 2,5 εκατ. ευρώ από την Ένωση Εφοπλιστών αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη, την οποία η Συμπαράταξη ψήφισε στη Δημοτική Επιτροπή. Πρόκειται για ένα αναγκαίο έργο, που αφορά ένα διατηρητέο κτίριο–στολίδι για τη Φαλάνη και πρέπει να υλοποιηθεί με σεβασμό στην ιστορία του τόπου.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής εξαντλείται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη χορηγία. Δεν υπάρχει συνολικό σχέδιο για τη λειτουργική αναβάθμιση του σχολείου. Τα λυόμενα παραμένουν, το παλιό γυμναστήριο παραμένει, αίθουσα εκδηλώσεων δεν προβλέπεται και τα σχολικά γεύματα θα συνεχίσουν να διανέμονται στους διαδρόμους. Ο ίδιος ο Δήμαρχος παραδέχθηκε ότι περιορίζεται στην επισκευή του πέτρινου κτιρίου, χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι, ακολουθώντας την προσφιλή του τακτική, ο Δήμαρχος αμφισβήτησε την ύπαρξη προμελέτης επέκτασης και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι –κατά την ΚΤΥΠ– δεν υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης νέας πτέρυγας. Πρόκειται όμως για την ίδια υπηρεσία που το 2023 διαβεβαίωνε επίσημα για τη δυνατότητα κατασκευής νέου σχολικού κτιρίου στη θέση του υφιστάμενου γυμναστηρίου, όπως καταγράφεται και στα σχετικά δημοσιεύματα και συναντήσεις με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή με τον σημερινό υφυπουργό Γεωργίας κο Κέλλα.

Είναι εύκολο ένας υποψήφιος Δήμαρχος να επισκέπτεται ένα σχολείο, να απευθύνεται στα παιδιά και να δηλώνει ότι «το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε κι εμείς το σχολείο τους».

Είναι εύκολο, προεκλογικά, να συνοδεύει τα παιδιά στο Δημαρχείο όταν διεκδικούν το σχολείο τους.

Είναι εύκολο να φτάνει να διαψεύδει ακόμη και δελτία Τύπου βουλευτών της ΝΔ.

Το δύσκολο –και ουσιαστικό– είναι να τηρεί τις δεσμεύσεις του.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να μιλήσει καθαρά απέναντι στην τοπική κοινωνία της Φαλάνης. Ο κ. Μαμάκος οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο. “Γιατί έχει έρθει η ώρα να τελειώνουμε με τα λόγια και τις κενές υποσχέσεις και να περάσουμε στην πράξη: η Φαλάνη χρειάζεται άμεσα νέο, σύγχρονο και λειτουργικό Δημοτικό Σχολείο”. Και αυτά, εξάλλου, δικά του λόγια ήταν…”