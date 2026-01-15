Συνάντηση για το πρόβλημα των κουνουπιών στα παράλια του Δήμου Τεμπών

Συνάντηση είχαν ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστρί – Λουτρό, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσαγγάλων και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου με το Αντιπερειαφεριάρχη Υγείας κ. Αποστόλου, με θέμα την καταπολέμηση των κουνουπιών στα παράλια του Δήμου Τεμπών τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι σύλλογοι μετέφεραν στον Αντιπεριφερειάρχη την ανησυχία των κατοίκων γιατί το πρόβλημα διογκώνεται, απασχολεί όλους (λουόμενους, κατοίκους, επιχειρήσεις) το πρόγραμμα κουνοποκτονίας πέρυσι δεν απέδωσε, γιατί ίσως τηρήθηκε σωστά και δεν ξεκίνησε έγκαιρα η εφαρμογή του με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν δυο και τρεις γενιές. Είναι όμως πλέον θέμα υγείας και πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα.

Ο κ. Αποστόλου ενημέρωσε ότι είναι σε διαδικασία Δημοπρασίας, ευελπιστεί και γίνονται προσπάθειες να αρχίσει το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών σύντομα, από Μάρτιο κιόλας. Επίσης δεσμεύτηκε να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία για ενημέρωση των κατοίκων, προτάθηκε να γίνουν και ενημερωτικές ημερίδες για οικιακή προστασία και καταπολέμηση, και επειδή τα κουνούπια δεν έχουν σύνορα να γίνει και επαφή με περιφέρεια Μακεδονίας ώστε να ξεκινήσει και εκεί έγκαιρα το πρόγραμμα .

Ο πρόεδρος του συλλόγου Αλιέων πρότεινε να βοηθήσουν με τις βάρκες τους ώστε να γίνει απολύμανση και σε μέρη δύσβατα.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί – Λουτρό Νάτσιος Νικόλαος ο γραμματέας Σίμος Γιάννης , ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεσαγγάλων Μητσιάκος Φώτης και ο πρόεδρος των Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου Κοκκώνης Γεώργιος.