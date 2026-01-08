Συνάντηση για το Τυρναβίτικο Καρναβάλι

Ενόψει των εκδηλώσεων για το Τυρναβίτικο Καρναβάλι και Μπουρανί 2026, ο Δήμος Τυρνάβου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε συνάντηση, προκειμένου από κοινού να συζητηθεί ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων και οι δηλώσεις συμμετοχής ομάδων στις παρελάσεις (Παιδικό Καρναβάλι και Μεγάλη Παρέλαση Καρναβαλιστών).

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Τυρνάβου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου):

Ωρα 18.00΄ για τις ομάδες – πληρώματα του Παιδικού Καρναβαλιού

Ωρα 19:30΄ για της ομάδες – πληρώματα της Μεγάλης Παρέλασης Καρναβαλιστών

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2492350131