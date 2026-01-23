Συνάντηση για το Τυρναβίτικο Καρναβάλι και Μπουρανί 2026

Ο Δήμος Τυρνάβου προσκαλεί τα πληρώματα που θα συμμετάσχουν στις φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις σε συνάντηση συντονισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Τυρνάβου.

ώρα 18.30΄ για τις ομάδες – πληρώματα του Παιδικού Καρναβαλιού

ώρα 20:30΄ για της ομάδες – πληρώματα της Μεγάλης Παρέλασης Καρναβαλιστών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, τη διαδρομή, τα θέματα ασφάλειας, καθώς και τον γενικό συντονισμό των παρελάσεων, με στόχο την επιτυχημένη και ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Η παρουσία όλων των πληρωμάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2492350131