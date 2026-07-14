Συνάντηση δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας Δ. Τυρνάβου με την Κινητή Μονάδα του ΕΟΠΑΕ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου συνάντηση δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου με Παράρτημα ΡΟΜΑ, με την Κινητή Μονάδα του ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων).

Στόχος της συνάντησης ήταν η γνωριμία, η ενημέρωση των πεδίων δράσης καθώς και η διερεύνηση του πλαισίου συνεργασίας των δύο φορέων.

Η Κινητή Μονάδα του ΕΟΠΑΕ, με παρεμβάσεις στο πεδίο (streetwork), παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση, διανομή υλικών, εκπαίδευση ασφαλέστερης χρήσης, υπηρεσίες εποπτευόμενης χρήσης και πρόληψης/ αντιμετώπισης υπερδοσολογίας σε εξαρτημένα άτομα.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, τηλ: 2492350315, 2492350323, 2492350324 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com.