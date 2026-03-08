Συνάντηση εργασίας για το μέλλον της Αβερώφειου Σχολής

Μετά την πρόσφατη επίσκεψη και ξενάγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα στους χώρους της Αβερώφειου Σχολής στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο γραφείο του Περιφερειάρχη στο νέο Διοικητήριο, στην οποία συμμετείχαν η Διευθύντρια της Αβερώφειου Σχολής κα Ευαγγελία Σιώκη, ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Προστασίας Μνημείων και καθηγητής του Μετσόβιου Πανεπιστημίου κ. Νικόλαος Μπελαβίλας, η καθηγήτρια του Μετσόβιου Πανεπιστήμιου κα Ελευθερία Τσακανίκη, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας προκείμενου να συζητήσουν το μέλλον της Αβερώφειου Σχολής.

Η κα. Σιώκη και ο κ. Μπελαβίλας ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα για τη σύμπραξη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο διευθύνει ο κ. Μπελαβίλας, σύμφωνα με την οποία μεταπτυχιακοί φοιτητές θα προχωρήσουν σε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 6 κτιρίων της Σχολής και θα συντάξουν προμελέτες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από την Αβερώφειο για το μεγάλο έργο της κτιριακής αποκατάστασης.

Περαιτέρω, συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την αποκατάσταση μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Θεσσαλία 2021-27», καθώς και για τις προϋποθέσεις ένταξης χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο κ. Κουρέτας δήλωσε πως «η Περιφερειακή Αρχή ενδιαφέρεται σοβαρά για το μέλλον της Αβερώφειου Σχολής, η οποία χρειάζεται χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί ουσιαστικά στο μέλλον και να ανακτήσει τη παλιά της αίγλη ως Γεωπονική Σχολή».

Οι δυο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους το επόμενο διάστημα για τον περαιτέρω προγραμματισμό της ένταξης του έργου αποκατάστασης της Σχολής στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».