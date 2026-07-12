Συνάντηση εργασίας του τομεάρχη Ανάπτυξης της ΕΛΑΣ Γ. Πετράκου στη Λάρισα

Ο Τομεάρχης Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ. καθηγητής Γιώργος Πετράκος είχε συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 8 Ιουλίου με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Γιακουβή Χρήστο, την Πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού Φαρσάλων ΓΗ κ. Ματούλα Αιφαντή, τον Οικονομικό Διευθυντή ΑΣΦαρσάλων ΓΗ Δημητρακόπουλο Ευάγγελο, τον Διευθυντή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Βασίλη Κλειτσιογιάννη, τον Πρόεδρο της OPENMELLON SA Βασίλη Αβραμούδη , τον CEO του Πάρκο Καινοτομίας JOIST κ. Τάσο Βασιλειάδη και τον CEO του Spirito Group κ. Γενιτσεφτσή Χρήστο.

Η συνάντηση εργασίας έγινε στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα και είχε ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές στήριξης της καινοτομίας και της μικρής, νεοφυούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η συζήτηση ανέδειξε ένα εύρος παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη στήριξη του παραγωγικού μετασχηματισμού και τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της περιφέρειας και της χώρας.