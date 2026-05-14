Συνάντηση Εσκίογλου με τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων

Σειρά ζητημάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών στην επαρχία Φαρσάλων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου με τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων κ. Θωμά Γκούτα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι αντιδήμαρχοι κ. Σοφία Χατζηπλή και Νίκος Γκατζόγιας, ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τόσο την εικόνα της πόλης όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κυκλοφοριακό ζήτημα, στην παρουσία της αστυνομίας στα χωριά, αλλά και σε περιστατικά παραβατικότητας που προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ δήμου και αστυνομικών αρχών, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια του δήμου όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Φαρσάλων υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, σημειώνοντας πως ζητήματα ασφάλειας και τάξης απασχολούν έντονα τις τοπικές κοινωνίες.

«Η ασφάλεια των πολιτών και η εύρυθμη λειτουργία της καθημερινότητας αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον δήμο μας. Η συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός σε θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, την παρουσία στα χωριά και την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Στόχος μας είναι οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια σε κάθε κοινότητα του δήμου», δήλωσε ο κ. Εσκίογλου.